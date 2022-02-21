РИАМО - 21 фев. В Московской области статус инвалидности будет продлеваться автоматически до 1 июля. Граждане могут удаленно получить услуги бюро медико-социальной экспертизы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Автоматическое продление инвалидности упростит получение услуги примерно для 25 тыс. жителей Московской области.

Удаленно граждане могут переоформить инвалидность, установить группу и составить программу реабилитации. Посещать бюро МСЭ для получения этих услуг не требуется.

Временный порядок предоставления услуг распространяется как на детей-инвалидов, так и на взрослых.