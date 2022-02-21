РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 108 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 719 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

12 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье с 19 по 21 февраля. В том числе 2 906 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 926 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 051 человек. Выздоровели и выписались 778 798 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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