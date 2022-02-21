РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. Корреспондент городского портала «РИАМО в Щелкове» Алексей Рычков получил грамоту от командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ за сотрудничество.

Грамоту вручил начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны филиала – ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области» подполковник полиции Дмитрий Суслин.

«Руководителю корреспондентского пункта «РИАМО в Щелкове» Алексею Рычкову вручается грамота за оказание содействия в выполнении задач и осуществление полномочий, возложенных на Центральный округ войск национальной гвардии РФ», – сказал Суслин.

Он уточнил, что грамота подписана командующем Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковником Александром Поповым.