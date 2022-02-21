РИАМО - 21 фев. За 2 выходных дня с момента перевода 3 маршрутов на обслуживание электробусами ими воспользовались уже более 8 тысяч пассажиров. Об этом РИАМО сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

«Электробусы вышли на маршруты 92, 239 и с811 с самого утра субботы. За выходные они перевезли уже более 8 тыс. человек. Мы ожидаем, что в будни эта цифра увеличится. Сразу в 9 районах столицы теперь станет меньше вредных выбросов, а на 15 улицах станет тише благодаря электробусам. Например, в районе Нагатинский затон электроавтобусы появились впервые», - заявил Асаул.

Он также отметил, что после перевода трех маршрутов на электробусы, сеть электробусных маршрутов увеличилась почти на 60 км и составила около 850 км. Всего в столице уже 71 экомаршрут.

К 2030 году наземный транспорт станет полностью экологически чистым, поэтому дизельные автобусы заменяются электробусами. Уже сегодня московская сеть электробусов — самая протяженная среди всех городов Европы.

Герман Иванов