РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Жителям городского округа Люберцы представили график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 21 по 27 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выходными днями будут 23 и 27 февраля.

В торговом центре «Орбита» привиться можно будет 22 и 24 февраля с 16:00 до 19:00, а 26 февраля – с 14:00 до 18:00. В ТЦ «Светофор» пункт вакцинации работает 25 февраля с 16:00 до 19:00. В этот же день вакцинацию населения будут проводить и в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 18:00.

Также вакцинацию можно пройти в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. С собой нужно взять обязательно паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Предварительно можно записаться через федеральный (gosuslugi.ru) или региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медучреждениях и МФЦ.

Стационарное отделение №1 (Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338, строение 1) работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75. Стационарное отделение №2 (Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1) работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни - с 12:00 до 16:00.

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