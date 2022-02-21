РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Свыше 130 взрослых пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационаре городской больницы №1 подмосковного Красногорска, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

Евзерихина сообщила, что за неделю в подразделения больницы поступило 2 579 вызовов на дом от пациентов, это на 1,5 тыс. вызовов меньше, чем неделей ранее.

Стационар работает в плановом режиме.

«В ковидном стационаре 132 койки заняты, 28 свободно. Ситуация такая же, как была на прошлой неделе», – добавила Евзерихина.

Кроме того, она отчиталась, что завершаются ремонтные работы в филиале больницы в селе Петрово-Дальнее. Закончили ремонт основного коридора и перехода в стационар. С понедельника начали работать кабинеты кардиолога, терапевта и другие.

«3 кабинета остаются закрытыми. Гинеколог сегодня устанавливает кресло, к вечеру открывает кабинет. В лор- и стоматологическом кабинетах требуется сторонняя помощь инженеров в установке оборудования», – отметила Евзерихина.

По ее словам, крайний срок завершения всех работ – 24 февраля, но планируется, что филиал начнет работать в полном объеме уже 22 февраля.

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