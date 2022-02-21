РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Во дворе дома №12 на улице Электрификации в Люберцах местные жители заметили, как один ребенок проплывал по большой луже на «ватрушке», а второй подталкивал его палкой. соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте mylubertsy.

«Воды практически по колено. Когда я проезжала эту лужу, поднялась волна и залила тротуар, на котором, собственно, я и увидела этого мальчика с «ватрушкой». Там лужи всегда после зимы или осадков в другое время года», - сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

В управляющей компании АО «ЛГЖТ» уточнили, что для устранения подтоплений в каждом подразделении ЖЭУ имеются электрические помпы для отвода воды. Также работает одна машина-«бочка» для откачки воды.

«Кроме того, в целях предупреждения таких ситуаций и для водоотведения талых вод между АО «ЛГЖТ» и АО «Люберецкий водоканал» заключен договор на канализование талых вод и их откачку спецтехникой. Соответствующая заявка в Люберецкий водоканал была отправлена нами сегодня», – сказали в АО «ЛГЖТ».

В УК подчеркнули, что подтопления – это последствия отсутствия ливневой канализации в городе. Такие ситуации на улице Электрификации происходят каждый год.