РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В нынешнем году в Балашихе планируют начать реконструкцию Носовихинского шоссе, модернизация будет проходить в три этапа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Строительство объектов дорожной инфраструктуры, модернизация и ремонт дорог стали главными темами совещания губернатора региона Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи. На совещании был представлен единый стандарт строительства надземных пешеходных переходов: он должен быть крытым, иметь грузовые лифты, быть доступным для маломобильных граждан.

В ходе реконструкции Носовихинского шоссе предусмотрено расширение дороги до 6 полос, строительство 5 надземных переходов. Также планируют реконструкцию Разинского шоссе. Будет модернизировано и Леоновское шоссе, в рамках работ предусмотрено строительство нового туннеля с развязкой на Носовихинском шоссе.

Также на совещании подвели итоги программы «Чистая вода» в регионе. В 2021 году в Балашихе завершен второй этап капитального ремонта распределительной сети в микрорайонах Железнодорожный, Ольгино и Кучино. Рабочими выполнена перекладка трубопроводов протяженностью более 2,32 км. На ВЗУ №2-7 установили станцию обезжелезивания. В квартале Новский выполнено строительство нового трубопровода.

Еще одной темой совещания стала пандемия коронавируса, ситуация с Covid-19 в Подмосковье нормализовалась, все поликлиники перешли на плановый режим работы.