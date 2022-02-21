РИАМО - 21 фев. Возведение путепроводов рядом со станциями Московских центральных диаметров Опалиха, Аникеевка, Быково и Апрелевка планируют завершить в Подмосковье в июне 2024 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Также (будет построено - ред.) 7 пешеходных переходов. Пешеходный переход над железной дорогой в Химках будет открыт в июле 2022 года, в городском округе Истра в городе Дедовске - в декабре текущего года», — сказал Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Гержик добавил, что железнодорожные переходы в Реутове, Раменском округе, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове будут открыты в феврале 2023 года. Строительство переходов через железнодорожные пути будет вестись по единым стандартам.

«Обязательно наличие крытого перехода шириной не менее 4 м, обязательно оснащение грузовыми лифтами для удобства жителей и сокращение сроков строительства. Все это обеспечит безопасность и удобство для жителей, которые будут пользоваться этими разноуровневыми пешеходными переходами», — заключил министр.

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