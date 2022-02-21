РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. В подмосковных Котельниках задержали 22-летнего москвича, подозреваемого в грабеже мобильного телефона и денег у 47-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое».

Ранее в дежурную часть поступило заявление о том, что на местного жителя напали неизвестные и открыто похитили мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 161 УК РФ. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.