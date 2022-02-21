РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Самбист из городского округа Люберцы Юрий Рогачев занял второе место на первенстве России, которое проходило в Казани с 17 по 21 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

За победу боролись юниорки и юниоры 18-20 лет.

«Наш спортсмен Юрий Рогачев стал серебряным призером в боевом разделе в весовой категории до 98 кг. Еще один член нашей команды - Илья Бакотин - остановился в шаге от медали, потерпев обидное поражение в четвертьфинале», - сказал Ружицкий.

Глава округа поздравил с успехом спортсмена и всю команду люберецкого самбо. Отдельную благодарность выразил тренерам Андрею Лецко, Али Куржеву, Виктору Худякову и Лали Курдадзе.