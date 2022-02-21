РИАМО - 21 фев. В 2022 году в Подмосковье начнут строить 23 дороги и путепровода, это позволит улучшить транспортную ситуацию в 7 городских округах, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В 2022 году начнем строить 23 новых объекта. Это 19 дорог, 4 путепровода через МЦД общей протяженностью 45 км», — сказал глава Минтранса области Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Гержик уточнил, что транспортная ситуация улучшится в 7 городских округах для 1,6 млн жителей.

Он добавил, что в Ленинском городском округе в настоящее время реализуется 7 объектов. Специалисты ведут реконструкцию Володарского шоссе. Также запланирована масштабная реконструкция со строительством транспортной развязки Каширского шоссе.