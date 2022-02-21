РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» Подольска не будет работать 23 февраля, сделать прививку горожане могут 21, 22, 24, 25, 26 и 27 февраля с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также привиться можно 22 и 25 февраля с 12:00 до 15:00 еще в одном мобильном пункте, который находится в помещении Общественной палаты (ул. Кирова, 4).

Стационарные пункты вакцинации работают с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье в ОСП №1 (ул. Кирова, д. 27), ОСП №2 (ул. Батырева, д. 7), ОСП №3 (ул. Бородинская, д. 22), ОСП №4 (б-р 65-летия Победы, д. 10), ОСП №5 (мкрн Климовск, пр-т 50-летия Октября, д. 21), ОСП №6 (мкрн Климовск, Больничный пр-д, д. 1), ОСП №7 (мкрн Львовский, Больничный пр-д, д. 4А).

С 8:00 до 16:00 ежедневно можно сделать прививку во взрослой поликлинике на ул. Ленинградской, д. 9, а с 8:00 до 14:00 с понедельника по пятницу - в амбулатории поселка Быково на ул. Школьной, д. 6.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​