РИАМО - 21 фев. Воспитанник детского технопарка «Изобретариум» подмосковного Реутова Макар Климов придумал инновационный двигатель внутреннего сгорания, аналогов которому среди современных моделей нет, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Двигатель работает по новому принципу. Это не цикл Дизеля, не цикл Карно. Это что-то переходное между одним и вторым. Ближайший аналог моего изобретения — роторный двигатель Ванкеля, созданный в 1957 году, но массовым он не стал из-за токсичных выбросов и быстрого износа», — сказал Климов.

Макар вместе со своим наставником решил вопрос с вредными выхлопами: в изобретенном школьником двигателе нет лишних деталей, как и сильных вибраций. Двигатель можно заправлять любым топливом, также можно выбрать, какой именно вид горючего использовать.

«Здесь регулируемая степень сжатия. Представляете, у вас в машине будет кнопочка, и вы такие: «Хочу 92-й бензин, но остался день до зарплаты, поэтому заправлюсь 80-м», — отметил Климов.

При этом у классического двигателя средний коэффициент полезного действия составляет 30%, а у изобретения воспитанника детского технопарка — 95%. То есть с литра бензина он даст энергии в 3 раза больше. А еще новую модель можно увеличивать.

«Наш двигатель из-за его маленького веса могут перенести 2 человека. Плюс, что самое крутое и классное, вы сможете наращивать количество секций — сколько угодно, не разбирая его, тем самым делая его мощнее и больше», — подчеркнул юный изобретатель.

Станислав Каторов отметил, что на данный момент двигатель готовят к регистрации в патентном бюро.

«Это действительно инновационный проект. После оформления технической документации приступим к активному поиску инвестора. Готовы помочь наладить единичный выпуск моделей», — сказал глава городского округа.

Макар свое предложение представил владельцу компании Tesla Илону Маску в Twitter. Воспитанник «Изобретариума» и его наставники уверены, что двигатель сможет заинтересовать бизнесмена, потому что электрокары, которые делает Маск, работают на аккумуляторах, которые не перерабатываются.