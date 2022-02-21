РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заняться заменой устаревших магистральных водопроводов, чтобы обеспечить чистую воду для каждого жителя региона.
Губернатор подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы у каждого жителя Подмосковья была чистая вода.
Воробьев отметил, что следующей задачей является замена устаревших магистральных водопроводов.
«Там, где магистрали безнадежно устарели, – это следующий вызов. Потому что человеку нужна чистая вода и не только на пункте забора, но и из крана», - сказал Воробьев.
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