РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Состояние более 30 плотин проверили в подмосковном Красногорске в преддверии паводкового периода, сообщил замглавы администрации горокруга Александр Бутенко.

Глава округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«Отдел ГО и ЧС провел мониторинг всех гидротехнических сооружений. Все 34 ГТС в рабочем состоянии, подтоплений нет», - доложил Бутенко.

Волков поручил ответственным службам все сообщения о подтоплениях территории отрабатывать оперативно. Для этого необходимо сформировать бригады быстрого реагирования.

«Нужно мониторить обращения в дежурные службы и соцсети. Устранение очагов должно быть молниеносным», - подчеркнул Волков.