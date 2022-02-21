РИАМО - 21 фев. В декабре этого года в Подмосковье планируют запустить первый этап Северного обхода Лобни, который строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Северный обход Лобни – это наш самый значимый объект, в декабре откроем первый этап, что позволит обеспечить беспрепятственный проезд с Дмитровского шоссе в Лобню и из Лобни до Дмитровского шоссе», — сказал Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что обход строится с привлечением средств из федерального бюджета. Также будет проведена реконструкция Лобненского шоссе. Это облегчит въезд и выезд из города в сторону аэропорта Шереметьево.

Гержик также сообщил, что 9 августа в Одинцовском округе планируется открыть путепровод на Рублевском шоссе в деревне Раздоры, который позволит организовать движение по Рублево-Успенскому шоссе в бессветофорном режиме.

Кроме того, в Жуковском строится тоннель на улице Туполева. Он улучшит транспортную доступность этой части города и исключит транзит грузовых автомобилей через жилую зону. Открыть дорожный объект планируют в декабре 2022 года.