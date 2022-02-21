РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил в начале июня 2022 года заложить 25 новых современных школ для дальнейшего строительства, ежегодно в регионе закладывают 25-30 школ.

«Я предлагаю на День защиты детей или, может быть, на День России – в общем в первой декаде июня заложить следующие 25 новых школ», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что это должны быть современные школы.

«Наша задача — если мы в июне 2022 года начнем, то 1 сентября 2023 года дети пойдут в школу. Если уж мы за год не построим, то, по крайней мере, с третьей четверти там, где школы будут заложены, должны быть сданы», – сказал Воробьев.

Он добавил, что подготовительная работа к открытию новых образовательных учреждений должна начинаться заранее. Это позволит сохранить высокий темп по строительству школ с учетом высокого роста населения в регионе.

«Мы каждый год закладываем 25-30 школ. Почему? Потому что контингент у нас, мы все знаем, растет на 40 тыс. <...> Для этого важны подготовка и хороший темп», – подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье создали 649 образовательных комплексов>>