РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Жителей и гостей Люберец приглашают на выставку «Советский быт» в музее Малаховки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В экспозиции представлены предметы одежды и техника.

Также в музее открыта выставка «Красота в деталях» – собрание из 20 картин, созданных жителями и гостями Малаховки в разные годы и в разной технике.

Посетить выставки можно по адресу: п. Малаховка , ул. Шоссейная, д. 40, стр. 2. Справки по телефону: 8(495)501-42-44.