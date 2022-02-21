«Мы проводим совещание накануне большого праздника - 23 Февраля. У нас много военнослужащих. Я хочу и командиров, и личный состав поздравить с наступающим профессиональным праздником», - заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.