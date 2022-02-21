РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военных с Днем защитника Отечества, отметив, что на территории региона живет немало военнослужащих.
«Мы проводим совещание накануне большого праздника - 23 Февраля. У нас много военнослужащих. Я хочу и командиров, и личный состав поздравить с наступающим профессиональным праздником», - заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что в регионе активно развиваются военные городки.
«Мы очень плотно работаем с министерством обороны», - заключил Воробьев.
Празднование Дня защитника Отечества состоится возле Главного храма ВС РФ в Подмосковье>>
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