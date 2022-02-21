РИАМО - 21 фев. Искусственный интеллект помогает решать многие задачи на территории Московской области в разных сферах. С помощью цифрового помощника Дениса можно записаться к врачу, а чат-бот Светлана помогает получить консультацию операторов Единой горячей линии 122. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация в Московской области направлена на то, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной и безопасной. Один из самых актуальных вопросов сегодня – это здоровье. С помощью цифрового помощника жители могут записаться на прием в поликлинику, вызвать врача на дом или узнать про вакцинацию от Covid-19», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Так, с этого месяца в регионе заработал цифровой помощник Денис, который помогает записаться к врачу. Также он окажет помощь при записи на вакцинацию и ревакцинацию. А с помощью чат-бота Светланы можно получить консультацию операторов Единой горячей линии 122. Этот робот работает с осени 2020 года и позволяет заменить 1 тыс. операторов в выходные дни и по ночам.

Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.

При этом искусственный интеллект используют и в других сферах. В Подмосковье установлены видеокамеры «Безопасный регион» с распознаванием лиц. С помощью «умных» камер удается раскрывать преступления. Только в прошлом году с помощью этой системы было раскрыто 2,2 тыс. преступлений и зафиксировано более 10 тыс. правонарушений.

Осенью прошлого года «умные» камеры научились вычислять машины такси без соответствующей утвержденной цветовой гаммы.