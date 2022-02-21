РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Хирурги Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе в ходе 4-часовой лапароскопической операции 67-летней пациентке из Видного удалили 2 опухоли - почки и кишки. Такие пациенты с синхронным раком почки и кишки встречаются не часто, сообщил заведующий отделением №2 абдоминальной хирургии медучреждения Василий Сологубов.

С июля 2021 года данная пациентка похудела более чем на 10 кг, ощущала постоянную слабость, жаловалась на проблемы со стулом, поэтому обратилась к врачу по месту жительства. При обследовании у нее выявили 2 опухоли: почки и кишки. Гистологическое исследование показало злокачественность процесса. При КТ органов брюшной полости отмечено накопление контрастного вещества в опухоли почки, что указывало на злокачественность.

По решению онкоконсилиума МООД, куда она получила направление, пациентку дообследовали и назначили хирургическое лечение: удаление кишки с опухолью и левой почки лапароскопическим методом.

Лечение комбинированной патологии провела команда высококлассных специалистов под руководством Василия Сологубова и заведующего урологическим отделением №3 Владимира Шаповалова накануне новогодних праздников. В начале операции врачам пришлось ликвидировать последствия хирургического вмешательства 15-летней давности.

«В нижнем этаже брюшной полости имелся спаечный процесс, возникший после перенесенной ранее операции на органах малого таза. Поэтому на первом этапе ликвидировали спаечный процесс и только после этого приступили к удалению опухолей. Столь сложная по объему операция была выполнена за 4 часа», - сказал Сологубов.

Реабилитация пациентки прошла в кратчайшие сроки. Оставшаяся правая почка полностью взяла на себя функцию фильтрации крови от шлаков. Стабилизировалась и функция кишки. Выписка произошла на 8 сутки. Новый год пенсионерка встретила в кругу семьи.