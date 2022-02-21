РИАМО - 21 фев. С понедельника подмосковные поликлиники вернулись к плановому режиму работы в связи с уменьшением заболеваемости коронавирусом. В регионе возобновятся плановые приемы врачей-специалистов, работа дневных стационаров и профилактические медосмотры. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

«С сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения и возобновляем работу всех профилей дневных стационаров», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Подмосковье снизился в два раза, что позволило уменьшить количество медицинских бригад, выезжающих на дом, а также освободить от работы с Covid-пациентами более 500 врачей из неотложных кабинетов.

Сапанюк попросил глав подмосковных муниципалитетов массово проинформировать жителей о возврате медучреждений к плановому режиму работы.

С 20 января из-за резкого роста заболеваемости и повышения нагрузки на врачей, выезжающих на дом, в Подмосковье были приостановлены приемы нескольких категорий врачей, самозапись к узким специалистам, проведение медосмотров, госпитализация в дневные стационары и плановая диспансеризация.

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