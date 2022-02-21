РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска провели квест по правилам дорожного движения для воспитанников старшей и подготовительных групп детсада №28 «Аистенок», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В актовом зале были подготовлены различные «станции», которые требовалось пройти ребятам, продемонстрировав отличные знания дорожной грамоты. Участники спортивного состязания справились с заданиями и получили не только положительные эмоции, но и новые навыки ориентирования в дорожно-транспортной среде.

Мероприятие продолжилось торжественным вступлением воспитанников одной из групп в отряд помощников ЮИД. Ребята смогут представлять свой детский сад на различных городских мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также участвовать в значимых рейдах совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

В завершение квеста автоинспекторы вручили дошкольникам красочные памятки по ПДД и световозвращающие сувениры.