РИАМО - 21 фев. В 2022 году на территории Подмосковья планируют построить 11 дорог, 3 путепровода и 1 тоннель, транспортная ситуация улучшится более чем для 1,5 млн жителей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что транспортная ситуация улучшится более чем для 1,5 млн жителей 8 округов Подмосковья.
Ранее Воробьев подчеркнул, что строящиеся в Подмосковье дорожные объекты важно сдавать по возможности досрочно. На строительство дорог в Подмосковье направлены как средства по президентской программе, так и региональное финансирование.
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