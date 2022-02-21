РИАМО - 21 фев. В 2022 году на территории Подмосковья планируют построить 11 дорог, 3 путепровода и 1 тоннель, транспортная ситуация улучшится более чем для 1,5 млн жителей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В планах строительства на 2022 год 15 объектов. Это 11 дорог, 3 путепровода и 1 тоннель. Их общая протяженность составит 44 км, а общая стоимость составит более 42 млрд рублей», — сказал глава Минтранса региона Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он добавил, что транспортная ситуация улучшится более чем для 1,5 млн жителей 8 округов Подмосковья.

Ранее Воробьев подчеркнул, что строящиеся в Подмосковье дорожные объекты важно сдавать по возможности досрочно. На строительство дорог в Подмосковье направлены как средства по президентской программе, так и региональное финансирование.

Сезон дорожных работ начинается в Подмосковье>>