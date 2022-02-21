РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска по 27 февраля проверят водителей на трезвость в ходе рейда, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В ночь с 18 на 19 февраля сотрудники ГИБДД проверяли водителей округа на трезвость. В ходе рейдов нарушителей не выявили. В целях стабилизации уровня аварийности на территории обслуживания, а также выявления и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится с 21 по 27 февраля.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то он несет уголовную ответственность, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.