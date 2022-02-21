РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил фельдшеров с профессиональным праздником. Он пожелал медикам здоровья и успехов.
Он подчеркнул, что эта профессия очень важна, а специалисты-фельдшеры очень ценны для региона.
«Хочу вас поблагодарить, пожелать и здоровья, и успехов», - заключил Воробьев.
Фельдшеры скорой помощи Подмосковья в честь профессионального праздника запустили флешмоб. Специалисты выкладывают свои истории о причинах выбора этой профессии и о рабочих буднях в социальных сетях с хештегом #фельдшеромбыть.
Фельдшеры скорой помощи Подмосковья запустили флешмоб к профессиональному празднику>>
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