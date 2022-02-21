РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Более 6,1 тыс. раз жители подмосковного Красногорска обратились в систему-112 за минувшую неделю, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

Криворот сообщил, что с 9:00 7 февраля по 9:00 21 февраля в Красногорске чрезвычайных ситуаций и угроз их возникновения не зарегистрировано. Центр обработки информации системы-112 работает без сбоев.

«Всего принято 1 154 обращения, это на 1 429 меньше, чем за предыдущий отчетный период», – сказал Криворот.

По его словам, справочно-информационный характер носили 2 837 обращений. Это на 474 меньше, чем неделей ранее.

В скорую помощь поступило 2 409 обращений, в полицию – 785, в пожарно-спасательную службу – 42, в газовую службу – 24.

За неделю в округе провели 4 мероприятия антитеррористической направленности. Два из них были связаны с сообщениями о минировании объектов, еще 2 – с обнаружением подозрительных предметов.

За отчетный период зарегистрированы 2 происшествия с несовершеннолетними – уход из дома. В обоих случаях подростки найдены.