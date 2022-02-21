РИАМО - 21 фев. В Московской области за три года планируется улучшить качество водоснабжения для 574 тысяч человек, за это время планируется провести 117 соответствующих мероприятий, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Он добавил, что за три года планируется реализовать 117 мероприятий в 39 городских округах Московской области и улучшить качество водоснабжения для 574 тысяч жителей.
Уже началось проектирование 17 объектов с вводом в эксплуатацию в 2023-2024 годах – 13 ВЗУ в Можайске, 1 ВЗУ в Егорьевске, 1 ВЗУ во Фрязине, водоводов в Люберцах и Лыткарине.
В 2022 году продолжится работа в 11 городских округах – Богородском, Егорьевске, Истре, Коломне, Красногорске, Ленинском, Можайском, Сергиево-Посадском, Солнечногорске, Чехове и Шатуре.
Велиховский добавил, что в 2022 году планируется улучшить качество водоснабжения для 77,4 тысячи жителей. Всего построят 30 объектов водоснабжения в 11 округах.
На улучшение водоснабжения в Московской области в 2022 году выделено 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей — из федерального бюджета.
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