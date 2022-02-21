РИАМО - 21 фев. В Московской области за три года планируется улучшить качество водоснабжения для 574 тысяч человек, за это время планируется провести 117 соответствующих мероприятий, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«На 2022-2024 годы у нас полностью сформирована трехлетняя программа. Мы перешли на трехлетнее планирование, уже заключены контракты на 2023 и 2024 год», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что за три года планируется реализовать 117 мероприятий в 39 городских округах Московской области и улучшить качество водоснабжения для 574 тысяч жителей.

Уже началось проектирование 17 объектов с вводом в эксплуатацию в 2023-2024 годах – 13 ВЗУ в Можайске, 1 ВЗУ в Егорьевске, 1 ВЗУ во Фрязине, водоводов в Люберцах и Лыткарине.

В 2022 году продолжится работа в 11 городских округах – Богородском, Егорьевске, Истре, Коломне, Красногорске, Ленинском, Можайском, Сергиево-Посадском, Солнечногорске, Чехове и Шатуре.

Велиховский добавил, что в 2022 году планируется улучшить качество водоснабжения для 77,4 тысячи жителей. Всего построят 30 объектов водоснабжения в 11 округах.

На улучшение водоснабжения в Московской области в 2022 году выделено 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей — из федерального бюджета.

Качество водоснабжения улучшилось для 2 млн жителей Подмосковья за 7 лет>>