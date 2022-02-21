«Хочу в очередной раз поблагодарить врачей. <...> В пик мы усиливали амбулаторное звено. Сейчас такой необходимости нет. Но есть необходимость делать все комфортно для жителей», - сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами округов.