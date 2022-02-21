РИАМО - 21 фев. Предоставление амбулаторной помощи должно быть комфортным для пациентов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу в очередной раз поблагодарить врачей. <...> В пик мы усиливали амбулаторное звено. Сейчас такой необходимости нет. Но есть необходимость делать все комфортно для жителей», - сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами округов.
Он отметил, что медики находятся на передовой.
С середины января в Подмосковье, как и во многих других регионах РФ, произошел очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Особая нагрузка легла на амбулаторное звено сферы здравоохранения.
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