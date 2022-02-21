РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В Королеве полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Участковые уполномоченные полиции рассказали жителям о том, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщать о блокировке карты клиента, несанкционированном списании денежных средств или краже денег с карты. Мошенники вынуждают человека в кратчайший срок принять решение, связанное с личными данными или информацией о банковских картах, и не дают возможности на анализ и обдумывание ситуации.

Сотрудники полиции рекомендовали в таких случаях не паниковать, прекратить телефонный разговор и перезвонить в банк самостоятельно по указанному на обороте карты номеру телефона. Ни в коем случае не нужно называть незнакомцам пин-коды, номера карт и коды из СМС-сообщений. Также не надо производить по просьбе незнакомых людей никаких операций в банкоматах.

Участковые призвали жителей города быть бдительными и осторожными.