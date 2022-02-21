РИАМО - 21 фев. За 7 лет для 2 млн человек в 48 округах Подмосковья улучшилось качество водоснабжения. Существенно снизилось число жалоб, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«За истекшие 7 лет в Московской области построены и модернизированы 420 объектов водоснабжения», - рассказал Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он добавил, что основной показатель обеспечения чистой водой в регионе, по данным Роспотребнадзора, вырос на 10%.

В 2021 году количество жалоб по красным зонам снизилось на 45%. Были завершены работы по улучшению водоснабжения в Одинцовском округе, Дзержинске, Зарайске, Щелкове, Люберцах, Солнечногорске, Фрязине, Балашихе, Богородском и Ленинском округах.

Также за прошедший год качество водоснабжения улучшилось для 184 тыс. жителей. Всего было открыто 25 объектов водоснабжения, из них 7 с федеральным финансированием. Всего в 2021 году было выделено 1,3 млрд рублей на улучшение качества воды, из них 711,8 млн рублей - из федерального бюджета.​

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