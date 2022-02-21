РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков и председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов поздравили фельдшеров скорой помощи с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание с профильными замами и руководителями направлений. В начале совещания состоялась церемония награждения. Благодарственных писем администрации удостоились фельдшеры скорой помощи, которые отмечают 21 февраля профессиональный праздник, а также ряд сотрудников коммунальных служб.

«Мы все видим, какая нагрузка ложится на фельдшеров – профессионалов своего дела. Искренне вас поздравляю и благодарю весь трудовой коллектив. То, что вы делаете, – ваше жизненное призвание», – сказал Волков.

Он пожелал медикам и их близким здоровья и благополучия.

Также фельдшеров региона с праздником поздравила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Она поблагодарила их за чуткость и профессионализм.

«В Московской области работает более 5 тыс. фельдшеров, но основная часть трудится на скорой. Все понимают, какая нагрузка ложится на специалистов последние 2 года из-за коронавируса», – подчеркнула Стригункова.