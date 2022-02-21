РИАМО - 21 фев. По итогам 2021 года транспортную ситуацию в Подмосковье улучшили почти для 2 млн жителей. Одними из самых важных объектов, введенных в эксплуатацию, стали развязки в Химках и Трехгорке, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы реализовали в 2021 году 18 объектов: 11 дорог, 7 транспортных развязок, мостов и путепроводов общей протяженностью более 38 км и стоимостью более 30 млрд рублей. Улучшили транспортную ситуацию в 11 городских округах почти для 2 млн жителей Московской области», — сказал глава Минтранса региона Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он добавил, что самыми важными объектами, открытыми в 2021 году, стали развязка на улице Репина в Химках и развязка в Трехгорке. Последняя развязка позволила обеспечить для жителей Одинцовского городского округа выезд на скоростную дорогу в обход Лобни и МКАД.

В июле прошлого года был открыт после реконструкции мост в Воскресенске. Гержик добавил, что объект был сдан в эксплуатацию на 6 месяцев раньше срока.

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