РИАМО - 21 фев. По итогам 2021 года транспортную ситуацию в Подмосковье улучшили почти для 2 млн жителей. Одними из самых важных объектов, введенных в эксплуатацию, стали развязки в Химках и Трехгорке, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что самыми важными объектами, открытыми в 2021 году, стали развязка на улице Репина в Химках и развязка в Трехгорке. Последняя развязка позволила обеспечить для жителей Одинцовского городского округа выезд на скоростную дорогу в обход Лобни и МКАД.
В июле прошлого года был открыт после реконструкции мост в Воскресенске. Гержик добавил, что объект был сдан в эксплуатацию на 6 месяцев раньше срока.
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