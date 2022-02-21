РИАМО - 21 фев. В Подмосковье продолжают реализовывать программу «Чистая вода», все работы нужно вести своевременно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Программу уже реализовали в 10 территориях Московской области.
Он отметил, что отвечает за программу министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
«Чистая вода - это не только водозаборный узел, но и магистрали. Прошу коммунальные службы внимательно относиться к подготовке сетей, чтобы люди реально чувствовали перемены», - заключил Воробьев.
В целом в рамках губернаторской программы «Чистая вода» до 2024 года запланирован ряд мероприятий. Изменения коснутся еще 675 тыс. человек.
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