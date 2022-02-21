РИАМО - 21 фев. Главам городских округов Подмосковья нужно информировать жителей о сроках строительства важных объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор сообщал, что в этом году в регионе откроют такие объекты транспортной инфраструктуры, как 1-й этап Северного обхода Лобни, Лобненское шоссе, а также улицу Туполева в Жуковском. Кроме того, в этом году в регионе запустят реализацию нескольких ключевых дорожных проектов.
В 2022 году в Московской области также откроются 20 новых школ и 23 детских сада. Ежегодно в регионе строят порядка 30 школ, такой темп планируют держать и дальше.
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