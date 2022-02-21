РИАМО - 21 фев. Главам городских округов Подмосковья нужно информировать жителей о сроках строительства важных объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Информирование жителей нужно обязательно обеспечить — что строится и когда сдается. Срок сдачи должен быть указан в ваших городских округах на жизненно важных дорогах, так как это все о качестве жизни, это большая программа и приятно, что из года в год она увеличивается», —сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор сообщал, что в этом году в регионе откроют такие объекты транспортной инфраструктуры, как 1-й этап Северного обхода Лобни, Лобненское шоссе, а также улицу Туполева в Жуковском. Кроме того, в этом году в регионе запустят реализацию нескольких ключевых дорожных проектов.

В 2022 году в Московской области также откроются 20 новых школ и 23 детских сада. Ежегодно в регионе строят порядка 30 школ, такой темп планируют держать и дальше.

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