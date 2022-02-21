РИАМО - 21 фев. Строящиеся в Подмосковье дорожные объекты важно сдавать по возможности досрочно. Задержек быть не может, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы коснемся темы строительства дорог. Жизнь ставит перед нами задачи опережающего развития инфраструктуры», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что на строительство дорог в Подмосковье направлены как средства по президентской программе, так и региональное финансирование.

«Наша задача, чтобы эти объекты сдавались досрочно. Худший вариант — это в срок. Работать коллеги умеют», - отметил Воробьев.

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