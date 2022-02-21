РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В городском округе Люберцы от коронавируса вакцинированы почти 60 тыс жителей старше 60 лет, сообщил на еженедельном оперативном совещании в администрации главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«На текущий момент вакцинирован 256 171 человек. Из них старше 60 лет - 59 970 человек», - сказал Семенцов.

Семенцов добавил, что за неделю поступило 272 обращений, все отработаны в срок.

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