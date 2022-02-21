РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») приступили к выполнению уникальной операции по сборке интегрированного корпуса реактора силовой установки «РИТМ-200» для серийного ледокола «Якутия». Начаты работы по приварке 4 гидрокамер к корпусу реактора, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сложность данного процесса заключается в том, что сварка изделий диаметром 830 мм проводится в неповоротном положении. В ходе работ применяется технология управляемой сварки, позволяющая контролировать и управлять сварочными деформациями для получения заданных значений геометрических размеров изделия. Она разработана специалистами отдела главного сварщика АО «ЗиО-Подольск».

Толщина шва составляет 82 мм, он подвергнется нескольким видам контроля, а именно цветной дефектоскопии, рентген-контролю и ультразвуковому контролю. Вес одной камеры - 4,5 т.

Гидрокамеры – неотъемлемая часть интегрированного корпуса реактора. В них устанавливаются центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил основное оборудование судовой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов».