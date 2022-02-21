РИАМО - 21 фев. Железнодорожные переезды в Подмосковье нужно строить в максимально короткие сроки, но так, чтобы не страдало качество. Главам городских округов нужно встречаться с жителями и рассказывать, какие переезды появятся в муниципалитетах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что все переезды будут современными, светлыми и удобными и строиться они будут максимум год. Чем меньше — тем лучше, ключевое — чтобы качество не страдало. Мы видим огромный запрос. Интенсивность железнодорожного сообщения растет», — сказал Воробьев на совещании с руководителями ведомств и главами городских округов.

Воробьев обратился к главам муниципалитетов с тем, чтобы на встречах с жителями они объясняли и показывали, какие переезды будут строиться в их округах.

Ранее губернатор сообщал о введении новых стандартов создания переходов через железную дорогу в Подмосковье. Так, переход должен быть крытым, с шириной коридора не меньше 4 м, с грузовыми лифтами.

В регионе за 5 лет удалось снизить показатели смертности населения при переходе ж/д путей. Это особенно важно при вводе в эксплуатацию новых участков Московских центральных диаметров, которые повышают интенсивность железнодорожного сообщения в регионе.

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