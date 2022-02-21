РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил тренеров и спортсменов за успешное выступление на Олимпиаде в Пекине, а также отметил серьезный вклад в победу родителей спортсменов.

«Важным событием было завершение Олимпиады. Мы все переживали. <...> Спортсмены выступили достойно. Хочу поблагодарить тренеров и спортсменов, <...> а также родителей», - сказал Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами округов.

Он отметил, что российская команда показала высокие результаты.

Сборная Олимпийского комитета России завоевала 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Команда ОКР стала 9-й по золотым медалям в общекомандном зачете, но по общему количеству наград оказалась на втором месте.

Закрытие Олимпиады в Пекине прошло 20 февраля.

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