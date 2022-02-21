РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В подвале дома №10 на улице Новой в городском округе Люберцы в ночь на понедельник произошла утечка на трубопроводе с горячей водой, сообщили «РИАМО в Люберцах» в Единой диспетчерской службе по городскому округу.
Квартиры жителей не пострадали, однако до 11:30 в доме отсутствовало горячее водоснабжение и в подвале работали специалисты компании.
«В настоящее время горячее водоснабжение в доме восстановлено, трубопровод отремонтирован. Причина аварии – резкий скачок давления в магистральном трубопроводе, из-за чего произошел прорыв трассы. Мы примем все меры для недопущения такой ситуации в будущем», – подытожили в ЕДС Люберец.
Утром понедельника пользователи страницы «Люберцы Life» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о потопе.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии