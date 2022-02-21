РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В подвале дома №10 на улице Новой в городском округе Люберцы в ночь на понедельник произошла утечка на трубопроводе с горячей водой, сообщили «РИАМО в Люберцах» в Единой диспетчерской службе по городскому округу.

«Незамедлительно на место была отправлена аварийная бригада АО «ЛГЖТ» в составе 4 человек, которая на месте выяснила причины аварийной ситуации. Произошла утечка на трубопроводе с горячей водой в подвале дома. После перекрытия подачи теплоносителя некоторое время вода продолжала стекать в подвал», - сообщили в ЕДС.

Квартиры жителей не пострадали, однако до 11:30 в доме отсутствовало горячее водоснабжение и в подвале работали специалисты компании.

«В настоящее время горячее водоснабжение в доме восстановлено, трубопровод отремонтирован. Причина аварии – резкий скачок давления в магистральном трубопроводе, из-за чего произошел прорыв трассы. Мы примем все меры для недопущения такой ситуации в будущем», – подытожили в ЕДС Люберец.

Утром понедельника пользователи страницы «Люберцы Life» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о потопе.