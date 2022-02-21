РИАМО - 21 фев. С 1 марта все подмосковные операторы системы-112 будут получать дополнительно по 7 тысяч рублей. Работа по повышению зарплат требует внимательного подхода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я анонсировал повышение зарплат в разных сферах. Это и здравоохранение, и образование. С 1 марта мы всем операторам-112 добавим 7 тысяч рублей ежемесячно к окладу», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это сложная работа, требующая внимательного подхода.

Ранее губернатор отмечал, что на специалистов системы-112 легла большая нагрузка во время пандемии. На номер «112» звонят для вызова скорой помощи, а также в случае ДТП, пожара, ЧП или нарушения общественного порядка.

Служба «112» в Подмосковье работает с 2015 года. Ее цель – оказание помощи жителям и гостям региона наиболее удобными способами.