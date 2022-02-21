РИАМО - 21 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необычной практикой распространение информации посольством США о том, что на территории РФ могут произойти теракты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее посольство Америки в РФ на своей странице в Twitter посоветовало гражданам США, проживающим в России, сохранять осторожность из-за того, что в Москве могут произойти теракты.

«Это такая необычная достаточно практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в России проверяют, были ли сигналы от спецслужб США о возможных терактах в нашей стране.

Сообщалось, что американцы в комментариях под постом посольства попросили своих властей предоставлять более подробную и надежную информацию.

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