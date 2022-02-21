В воскресенье, 20 февраля, в столице Китая завершились XXIV зимние Олимпийские игры. На счету у России 32 награды. В общем медальном зачете Олимпийский комитет России (ОКР) занял девятое место, а по количеству медалей — второе. Итоги Олимпиады в Пекине — в материале РИАМО.

Медальный зачет

Уже вторую зимнюю Олимпиаду подряд больше всего медалей выигрывает Норвегия. В 2022 году спортсмены из этой страны завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте оказалась Германия: у сборной 12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место заняла страна-хозяйка игр: у спортсменов из Китая девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Олимпийский комитет России занял в общем медальном зачете девятое место: спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего в копилке сборной 32 медали — это новый рекорд. Последний раз россияне выигрывали рекордное количество медалей — 29 штук — за зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По общему числу наград ОКР на играх в Пекине занял второе место, уступив лишь сборной Норвегии.

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Призеры Олимпийских игр

Больше всего медалей команде ОКР принесли лыжники: из 11 наград четыре — золотые, четыре — серебряные, три — бронзовые. Александр Большунов получил золотые медали в скиатлоне и марафоне. Кроме того, российские лыжники завоевали золото в мужской (Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов) и женской (Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина) эстафетах. Среди призеров также Иван Якимушкин и Александр Терентьев.

Отличились и российские фигуристы. Они в копилку команды принесли шесть наград — два золота, три серебра и одну бронзу. Высшую награду удалось взять в командных соревнованиях (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов). В одиночном женском катании первое место заняла Анна Щербакова. Среди призеров также Александра Трусова и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Кроме того, большое количество наград российской команде принес биатлон. Спортсмены завоевали четыре медали — одно серебро и три бронзы. Призерами стали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили.

Спортсменам Олимпийского комитета России также удалось взять три бронзовые медали в фристайле, одну бронзу и одно серебро — в шорт-треке, по одному серебру и бронзе — в коньках, серебро — в прыжках с трамплина, бронзу — в санном спорте.

Хоккеисты в последний день Олимпийских игр бились за первое место с командой Финляндии, однако россияне стали вторыми, проиграв соперникам со счетом 2:1.

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Допинговый скандал

Самым упоминаемым видом спорта в медиа стало фигурное катание — это связано со скандалом, разразившимся вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба 15-летней спортсменки, которую взяли в декабре 2021 года, оказалась положительной. Из-за этого организаторы Олимпийских игр решили не проводить церемонию награждения участников командного турнира, в котором сборная ОКР заняла первое место, до завершения Олимпиады.

Спортивный арбитражный суд в конечном итоге разрешил Валиевой продолжить участие в играх. После короткой программы фигуристка была лучшей — это позволило ей выступать последней в произвольной программе. Как полагают некоторые эксперты, из-за скандала Валиева не сумела совладать с нервами и допустила во время выступления сразу несколько падений. В итоге она стала лишь четвертой.

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что испытание, которое выпало на долю Камилы и всей команды, нужно пройти вместе.

«Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набросились, предлагая разные способы инквизиции», — написала она на своей странице в Instagram.

Главный герой Олимпиады

Настоящим героем Олимпийского комитета России стал лыжник Александр Большунов. Спортсмену удалось взять золото в скиатлоне. Еще одну высшую награду Большунов получил в лыжном марафоне, дистанцию на котором сократили с 50 км до 28,4 км из-за плохих погодных условий.

Кроме того, лучший российский лыжник выиграл золотую медаль в командной эстафете 4×10 км. К слову, Россия в этом виде соревнований никогда прежде не побеждала: лишь в 1980 году советская сборная заняла в эстафете первое место.

Всего Александр Большунов выиграл пять медалей в рамках одной Олимпиады, из которых три — золотые. Он стал седьмым лыжником, который смог завоевать сразу пять наград, но первым мужчиной, установив новый рекорд.

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