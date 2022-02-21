РИАМО - 21 фев. Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества состоятся на территории Главного храма вооруженных сил РФ в Подмосковье 23 февраля. Программа праздника включит в себя молебен во славу русского воинства, реконструкцию битвы под Москвой, а также выставку техники и другие мероприятия, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках празднования Дня защитника Отечества на территории возле храма будут организованы интерактивные и анимационные программы, выставка образцов современной техники и военно-историческая реконструкция, посвященная битве под Москвой в начале 1942 года.

Кроме того, гостям мероприятия будут доступны аттракцион «Танкодром», катания на хаски и другие активности. Все желающие смогут сфотографироваться с участниками исторической реконструкции и побывать на месте импровизированного сражения.

Днем на сцене у Главного катка Подмосковья возле храма пройдут выступления творческих коллективов, а вечером на территории запустят праздничный салют.

Праздничный молебен во славу русского воинства начнется в самом храме в 9:00. В 11:00 на колокольне Собора запланировано выступление звонарей.

Праздничные программы к 23 Февраля пройдут в музеях и парках Подмосковья>>