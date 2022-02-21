РИАМО - 21 фев. В Подмосковье наступает сезон дорожных работ, ход которых важно контролировать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что этими работами важно следить.
В прошлом году в Московской области отремонтировали 277 км федеральных дорог. Благодаря этому дорожное движение на этих участках стало безопаснее.
Кроме того, в 2021 году в Подмосковье построили и отремонтировали рекордные 589 км тротуаров. Для обеспечения безопасности дорожного движения в ходе строительства новых тротуаров вдоль региональных дорог установили барьерные и пешеходные ограждения протяженностью 33 км, а также тросовые ограждения – 17,5 км.
Хуснуллин отметил системность работы по снижению смертности на дорогах в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии