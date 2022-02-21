РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов и спасателей предупреждать жителей об уменьшении толщины льда на региональных водоемах.

«Хочу обратиться к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоемы. У нас традиционно должны быть предусмотрены меры безопасности, а именно: предупреждения, связанные с выходом на лед», - сказал Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами округов.

Он отметил, что из-за обильных снегопадов и оттепели толщина льда уменьшилась.

«И глав прошу на водоемах обеспечить предупреждение граждан. Особенно на тревожных водных объектах», - подчеркнул Воробьев.

По состоянию на 20 февраля, на водоемах в 15 округах Подмосковья были выявлены 17 мест, которые вызывают опасения. Лед на этих участках тоньше 7 см. Средняя толщина льда на водных объектах региона составляет 24,5 см. В регулярном патрулировании задействуют 56 единиц техники и 179 работников поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.