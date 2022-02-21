РИАМО - 21 фев. Для помощи беженцам из Донбасса пять строительных компаний перечислят Подмосковью по 100 миллионов рублей, такая поддержка крайне необходима жителям Донецка и Луганска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы поблагодарить наши пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь. Каждая из пяти компаний перечислит по 100 млн руб. внебюджетных средств, чтобы мы смогли оказать дополнительную помощь», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что такая поддержка крайне необходима.

Ранее губернатор поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы. Пункты размещения располагаются на данный момент в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.

В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан.