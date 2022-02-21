РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. За прошедшие сутки в Подольске выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 421, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 2 906 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 926 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 051 человек. Выздоровели и выписались 778 798 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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